Иран за неделю захватил два нефтяных танкера в Персидском заливе

КИЕВ. 3 мая. УНН. ВМС США заявили, что второй нефтяной танкер за последнюю неделю был захвачен Ираном в водах Персидского залива, что является последней эскалацией серии захватов или нападений на коммерческие суда в водах Персидского залива с 2019 года. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, заявил, что нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы был захвачен иранским Корпусом стражей исламской революции (IRGCN) в 06:20 по местному времени при прохождении через узкий Ормузский пролив.

Инцидент произошел после того, как Иран в четверг захватил нефтяной танкер Advantage Sweet в Оманском заливе под флагом Маршалловых островов. Advantage Sweet удерживается иранскими властями в Бендер-Аббасе, сообщил во вторник реестр флагов Маршалловых островов.

Фирма морской безопасности Ambrey заявила, что, по ее мнению, захват Advantage Sweet ВМС Ирана был ответом на недавний захват по решению суда Соединенными Штатами нефтяного груза на борту танкера Suez Rajan с Маршалловых островов.

Захваченный в среду нефтяной танкер Niovi направлялся из Дубая в порт Фуджейра в ОАЭ, когда катера IRGCN заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод, сообщили ВМС.

Последний раз Niovi сообщал о своем местоположении в 02:31 по Гринвичу в среду у побережья Омана в Ормузском проливе с пунктом назначения в Фуджейре, показали данные отслеживания судов Refinitiv.

Согласно базе данных судоходства Международной морской организации, владельцем Niovi является Grand Financing Co, а судном управляет греческая компания Smart Tankers.

Дополнение

По данным аналитической компании Vortexa, около пятой части мировой нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив, узкий проход между Ираном и Оманом.

С 2019 года произошла серия нападений на суда в стратегических водах Персидского залива во время напряженности в отношениях между США и Ираном.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерного пакта Ирана с мировыми державами 2015 года зашли в тупик с сентября 2022 года из-за ряда вопросов, включая жестокое подавление Исламской Республикой народных протестов, продажу Тегераном беспилотников россии и ускорение его ядерной программы.