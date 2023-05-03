На саммите Совета Европы будет представлен международный реестр убытков из-за войны

КИЕВ. 3 мая. УНН. Международный реестр убытков из-за полномасштабной войны, которую начала россия, будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«Украина и страны Северной Европы продолжат работать вместе с другими над разработкой механизмов возмещения ущерба, ранений и разрушений, вызванных российской агрессией. Для этого важной вехой является международный реестр убытков, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года», - говорится в заявлении.

В заявлении также сообщается, что страны Северной Европы продолжат прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов обеспечения финансирования компенсационного механизма, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций.

Дополнение

Правительство Нидерландов приняло решение о создании Международного реестра убытков. Это международная организация, которая будет заниматься вопросами возмещения россией ущерба, нанесенного Украине в результате военной агрессии.

Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в результате войны в более чем 10 миллиардов долларов.