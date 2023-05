россия продает золото в обход санкций Запада - Bloomberg

КИЕВ. 4 мая. УНН. Импорт российского золота запрещен в странах G-7 и Европейского Союза. Однако, малоизвестные компании предлагают новых покупателей ценного металла. Основными импортерами золота рф после начала полномасштабной войны в Украине стали ОАЭ, Гонконг и Турция, указывает Bloomberg, на материал которого ссылается УНН.





Детали



Летом 2022 года страны Большой Семерки и ЕС заблокировали поставки российского золота на рынки и запретили своим компаниям торговать металлом в других странах. Но из-за отсутствия вторичных санкций, логистическим фирмам и торговцам из других государств не препятствуют работать с российским ресурсом.



Компании-лидеры в области мировой транспортировки драгоценных металлов Brink’s Co. и Loomis прекратили перевозить российские слитки после начала войны. Ранее массовые поставки направлялись в Лондон в хранилища банковских учреждений JPMorgan Chase & Co и HSBC Holdings Plc – сейчас частями поставляются в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию.



Российский рынок не может поглотить 20 миллиардов долларов, добываемых ежегодно. Поэтому оставленный пробел заполнили такие компании как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd., которая заявляет об обеспечении наличности и золота для некоторых из крупнейших банков Китая. Согласно данным ImportGenius, в период с марта по август 2022 года через Гонконг было обработано более 300 миллионов долларов российского золота.



Это лишь доля российского золота на 1,2 миллиарда долларов, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года, что свидетельствует о сложности продажи больших объемов сразу после начала войны. Но новые каналы сбыта помогают, и шахтеры Polymetal International Plc и ПАО «Полюс» смогли сократить непроданные запасы, созданные ими в первой половине 2022 года.

Дополнительно



ОАЭ стали основным новым направлением для российского золота. Paloma Precious DMCC, трейдер с офисами в свободной зоне Дубая и на рынке золота, импортировала 109 миллионов долларов.

Еще один дилер, Al Bahrain Jewellers LLC, вывез из россии золото на 50 миллионов долларов. Металл был получен через расположенную в Абу-Даби дочернюю компанию Open Mineral AG, торговую компанию, основанную бывшими руководителями Glencore Plc, основными акционерами которой является суверенный фонд богатства Mubadala Investment Co.

Также, например, Actava Trading DMCC, которая описывает себя как трейдера урожая, сосредоточенного на Черноморском регионе, импортировала около 25 миллионов долларов российского золота.



Еще одним ключевым пунктом назначения слитков стала Турция: через аэропорт Стамбула прошло около 305 миллионов долларов российского золота, свидетельствуют данные ImportGenius.



Произошли изменения и в том, кто проводит транзакции в рф. Ранее в национальном экспорте доминировали такие крупные кредиторы, как ПАО «втб банк» и ПАО «сбербанк», но санкции против них привели к тому, что меньшие банки взяли больший контроль. Шахтеры и нефтепереработчики также начали играть более значительную роль в поставках. Санкции США, наложенные на валютные резервы россии, заставили Кремль искать альтернативы доллару.

