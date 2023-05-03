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Сейчас мы не видим формирования в беларуси наступательных группировок рф - Маляр

Сейчас мы не видим формирования в беларуси наступательных группировок рф - Маляр

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сейчас в Минобороны не видят в беларуси формирования наступательных группировок россии. Однако движение техники рф и оккупантов постоянно происходит. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Пока что мы не видим формирования там наступательных группировок, но движение российской техники, людей на территории беларуси происходит», - сказала Маляр.

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В мае под руководством начальника генштаба беларуси будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война, наступление
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