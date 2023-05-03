Мир должен это видеть и знать: рашисты убили 21 человека в Херсоне

КИЕВ. 3 мая. УНН. Согласно последним данным – 21 погибший человек, 48 раненых, все гражданские, в результате обстрелов рашистами Херсона, передает УНН ссылаясь на Президента Владимира Зеленского в Telegram.

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"Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и на Херсонщине. По состоянию на сейчас – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", - написал он.

Добавим

В среду российские военные подвергли массированному обстрелу Херсон и населенные пункты в области. В частности, удары были нанесены по железнодорожному вокзалу и гипермаркету. Херсонцев призвали находиться дома и в укрытиях.