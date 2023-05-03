Новости: Война
3 мая 2023, 21:47 • Анна Мурашко • 8385
Оккупанты не могут продвинуться за Бахмут - Минобороны
КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские оккупанты не могут продвинуться за Бахмут. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Враг в целом за Бахмут продвинуться не может, мы уничтожаем там самые мощные их подразделения, мы уничтожаем их технику. Таким образом мы уменьшаем их наступательный потенциал… Мы так находимся в активной обороне», - рассказала Маляр.
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Генштаб ранее сообщал, что Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.
Сырский на Бахмутском направлении принял с командирами ряд необходимых решений.
Источник: УНН
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