Оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку

КИЕВ. 3 мая. УНН. Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС». Об этом стало известно во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования о деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, которая состоялась 2 мая 2023 года, передает УНН со ссылкой на Госатомрегулирование.

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В конце июля 2022 года российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.

В начале августа 2022 года получена информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока №2 ЗАЭС.

Детали

Также в Госатомрегулирование по неофициальным каналам поступает информация о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП «Запорожская АЭС», в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

«Новые преступные действия российских оккупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов», - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия ощутит не только Украина – они будут носить трансграничный характер.

«Ядерный терроризм, к которому прибегает российская федерация, недопустимо в цивилизованном мире. Призываем международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применение жестких санкций к предприятиям атомной отрасли россии и аффилированных с ними лиц. Отмечаем, что россия должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институциях в сфере использования ядерной энергии», - добавили в Госатомрегулировании.

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