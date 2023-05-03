Зеленский обсудил с премьером Швеции параметры дальнейшей оборонной помощи Украине

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.

Цитата

«Важные двусторонние встречи в Хельсинки. Подробно обсудили с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС», - сообщил Зеленский.

Также он сообщил, что с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен основное внимание уделили комплексной поддержке Данией Украины в нашей борьбе с российским агрессором.

«Поблагодарил Премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир за оборонную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины. Во время встречи с Санной Марин обсудили текущую ситуацию в Украине и вызовы, связанные с войной. Благодарен за мощную и устойчивую поддержку нашего государства и украинцев с первых дней полномасштабной агрессии россии», - написал Зеленский.

Дополнение

Страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС.