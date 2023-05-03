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В июне Рада примет законопроект о восстановлении электронного декларирования

В июне Рада примет законопроект о восстановлении электронного декларирования

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада в июне планирует принять законопроект о восстановлении электронного декларирования. Об этом во время общения с журналистами сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

В то же время она отметила, что на период действия военного положения реестр деклараций не будет публичным.

Цитата

"Мы будем восстанавливать электронное декларирование с некоторым ограничением по доступу к информации, но это решение будет принято", - сказала Стефанишина на встрече с прессой в среду в Киеве.

Детали

Вице-премьер добавила, что законопроект будет принят Верховной Радой в июне. Декларации будут восстановлены в полном объеме, как это было до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, будут внесены изменения в законодательство, которые разделяют административную и уголовную ответственность за декларирование. В частности, планируется отменить лишение свободы на пять лет за техническую ошибку в декларации.

В то же время Стефанишина заявляла, что на период действия военного положения реестр деклараций не будет публичным.

Напомним

В сентябре в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается возобновить электронное декларирование и проверки деклараций.

Источник: УНН
Теги: декларация
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