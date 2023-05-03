Бразильская полиция провела обыск в доме Болсонару и изъяла телефон

КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента Жаира Болсонару и конфисковала его мобильный телефон в рамках расследования обвинений в фальсификации записей о вакцинации от Covid-19, пишет AFP, передает УНН.

Детали

Болсонару, который на посту президента столкнулся с широкой критикой за своё неортодоксальное обращение с пандемией, отрицал подделку сертификата о прививке от Covid-19 для себя, обвинив власти в попытке «сфабриковать» дело против него.

«С моей стороны не было никакой фальсификации. Никакой», — сказал он журналистам, собравшимся в гараже его дома после утреннего рейда.

«Я не был вакцинирован, и точка», — сказал он.

«Меня удивляет... обыск и выемка в доме экс-президента, попытка сфабриковать дело».

68-летний Болсонару сказал, что полиция также изъяла его мобильный телефон и проверила записи о прививках его семьи.

Полиция заявила, что в рамках операции они исполнили 16 ордеров на обыск и выемку и шесть ордеров на арест.

По сообщениям бразильских СМИ, полиция арестовала высокопоставленного помощника Болсонару армейского офицера Мауро Сида.

Дополнение

Болсонару, который руководил Бразилией с 2019 по 2022 год, бросил вызов советам экспертов по борьбе с Covid-19, который унес более 700 000 жизней в Бразилии. Во время своего президентства Болсонару рекламировал лекарство гидроксихлорохин от болезни, несмотря на то, что исследования показали его неэффективность, и шутил, что вакцина может «превратить вас в аллигатора».

Болсонару уехал из Бразилии в Соединенные Штаты в декабре, проиграв на выборах Луису Инасио Луле да Силве.

США требуют от международных авиапассажиров предъявить доказательство вакцинации против Covid-19, требование, объявленное Белым домом, истекает 11 мая. Требование не распространяется на иностранных государственных служащих.