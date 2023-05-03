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Госдепартамент США предупреждает о повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и области

Госдепартамент США предупреждает о повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и области

КИЕВ. 3 мая УНН. Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и Киевской области, передает УНН.

Цитата

"В свете недавнего роста количества ударов по Украине и подстрекательской риторики со стороны москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области.

Посольство США призывает граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении. 

Детали

В Госдепе опубликовали дополнительные указания по соблюдению правил безопасности:

  • Если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие.
  • Если вы находитесь в здании, перейдите на самый нижний этаж с наименьшим количеством окон и проемов; закройте любые двери и сядьте у внутренней стены, подальше от окон или проемов.
  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите укрытие; если это невозможно, необходимо лечь и прикрыть голову руками.
  • Имейте в виду, что даже если летящая ракета или беспилотник будут перехвачены, падение обломков представляет значительный риск.

Госдеп также отметил дополнительные действия, которые следует выполнить гражданам США:

  • Знайте расположение вашего ближайшего укрытия.
  • Следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытие в случае минометного и/или ракетного обстрела.
  • Выезжайте из Украины, когда это будет безопасно.
  • Убедитесь, что проездные документы действительны.
  • Просмотрите уведомления о безопасности для граждан США в Украине.

Напомним

В Генпрокуратуре сообщили о начале расследования по обстрелам Херсонщины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп, обстрелы
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