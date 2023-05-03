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В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА

В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Херсоне снова прозвучало много взрывов. Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

"Есть много взрывов в Херсоне!

Верим руководству Государства! Наши военные формирования дают достойный отпор врагу! Слава Украине!", - написал Мрочко. 

Дополнение

Уже известно о 21 погибшем в результате российского обстрела Херсона, еще 48 человек ранены. 

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, обстрелы
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