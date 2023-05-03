Новости: Война
3 мая 2023, 23:51 • Рената Асланова • 7815
В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Херсоне снова прозвучало много взрывов. Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Есть много взрывов в Херсоне!
Верим руководству Государства! Наши военные формирования дают достойный отпор врагу! Слава Украине!", - написал Мрочко.
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Уже известно о 21 погибшем в результате российского обстрела Херсона, еще 48 человек ранены.
Источник: УНН
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