Зеленский прилетел в Нидерланды, на повестке дня выступление в Гааге - СМИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Финляндии прилетел в Нидерланды. На повестке дня - выступление Главы государства в Гааге. Об этом пишет УНН со ссылкой на нидерландский NOS.nl.

Детали

Нидерландский вещатель сообщает, что самолет Зеленского вылетел из Финляндии после встречи Президента с руководителями пяти стран, и уже приземлился в Нидерландах.

Источник отмечает, что Президент выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости", и посетит Международный уголовный суд, который расследует преступления, совершенные во время войны в Украине. Также, сообщается, что у него состоится разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Так, это первый визит Зеленского как Главы государства в Нидерланды.

Отмечается, что Зеленский во время своего визита, вероятно, будет просить больше военной поддержки, в частности боеприпасов, дальнобойного оружия и истребителей.

По словам нидерландских экспертов, украинский президент также "будет подчеркивать важность правосудия и репараций" в Гааге, как городе мира и справедливости. К тому же, Зеленский, вероятно, будет лоббировать членство Украины в НАТО.

Напомним

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции параметры дальнейшей оборонной помощи Украине.