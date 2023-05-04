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В атакованном дронами дворце кремля расположен рабочий кабинет путина - СМИ

В атакованном дронами дворце кремля расположен рабочий кабинет путина - СМИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. В атакованном дронами сенатском дворце кремля расположен рабочий кабинет путина. Об этом пишет Telegram-канал Faridaily, передает УНН.

Цитата

"По опубликованным в СМИ и соцсетях видео можно сделать вывод, что ночью в кремль залетело действительно два дрона, и оба они целились в сенатский дворец - здание с большим куполом на территории кремля.

сенатский дворец на кремлевском сленге обычно называют просто первым корпусом. В этом здании находится большинство рабочих помещений, которые использует путин и его администрация.

В первом корпусе находятся различные рабочие кабинеты президента, руководителя администрации президента и его заместителей, залы заседаний", - сообщает медиа. 

Детали

По информации журналистов издания, заседание совета безопасности рф перед войной состоялось в купольном, или екатерининском зале именно сенатского дворца.

К тому же, в нем находится кремлевская квартира президента россии. Недавно путин принимал в ней председателя КНР Си Цзиньпина.

Отмечается, что, видимо, поэтому в официальном сообщении кремля событие названо покушением на президента.

Напомним

В рф заявили, что два беспилотника пытались "атаковать" кремль. У Зеленского сообщили, что не знают ничего об этих ночных атаках.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Кремль, дроны
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