КИЕВ. 4 мая. УНН. Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов США. Об этом сообщили в Посольстве Канады в Украине, пишет УНН.

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"Первая поставка Канадой оборудования для разминирования на 22,5 миллиона канадских долларов [примерно 16,5 млн долларов США - Ред.] для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Детали



В Посольстве отмечают, что эти транспортные средства будут использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что первые такие машины "уже работают на полях Херсонщины".

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