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Глава МВД встретился с послом Великобритании: обсудили разминирование территории Украины

Глава МВД встретился с послом Великобритании: обсудили разминирование территории Украины

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Об этом пишет УНН по информации опубликованной МВД Украины. 

Детали

Глава МВД отметил, что именно Великобритания в первые дни войны учила украинских следователей документировать военные преступления, а сейчас "они эффективно используют приобретенные знания".

Сообщается, что глава МВД и Посол обсудили также один из важнейших вопросов для Украины, а именно - разминирование территории.

Мелинда Симмонс в свою очередь подчеркнула, что Британское правительство и в дальнейшем будет способствовать помощи Украине, ее восстановлению и безопасности.

Напомним

Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов США.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, разминирование
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