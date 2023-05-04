В Украину вскоре приедет делегация "Венецианки": главная цель - обсуждение реформы КСУ

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украину с официальным визитом вскоре приедет делегация Венецианской комиссии, сообщила во время общения с журналистами вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Детали

Главной целью визита будет обсуждение реформы Конституционного Суда. После этого “Венецианка” предоставит выводы по уже имеющемуся законопроекту.

Цитата

"На этой неделе состоится визит в Украину президента и экспертов Венецианской комиссии. Они лично приедут в Киев для подготовки заключения по законопроекту об отборе судей Конституционного Суда", – сообщила Стефанишина.

Члены делегации встретятся с Президентом Владимиром Зеленским, представителями Правительства и Парламента.

"После того, как они поедут – мы ожидаем окончательного заключения относительно соответственно законопроекта, и с его учетом, мы хотим принять этот проект до конца мая, чтобы как можно быстрее запустить отбор судей Конституционного Суда. Мы предполагаем, что отбор будет осуществляться по принципу этического совета с преобладающим голосом международных экспертов. Этот подход поддержан Венецианкой и Еврокомиссией", – добавила Стефанишина.

Дополнение

В апреле украинская сторона пригласила докладчиков и экспертов Венецианской Комиссии прибыть в Украину и встретиться с заинтересованными сторонами для лучшего понимания состояния ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов.