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россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель: возможный залп - до 8 "калибров"

россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель: возможный залп - до 8 "калибров"

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель с возможным залпом ракет до 8 "калибров". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"В Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 8 кораблей, в том числе на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов сохраняется.

Также, там отметили, что в прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Черное море, ракетные войска
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