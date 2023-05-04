В Запорожье прогремело несколько взрывов - СМИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

В Запорожской и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, в Запорожье прогремели взрывы.

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в своем Telegram написал:

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу.

Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - отметил глава Запорожской ОВА.

Напомним

В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА.