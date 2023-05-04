Новости: Война
4 мая 2023, 02:18 • Рената Асланова • 25125
В Запорожье прогремело несколько взрывов - СМИ
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.
Детали
В Запорожской и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, в Запорожье прогремели взрывы.
Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в своем Telegram написал:
"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу.
Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - отметил глава Запорожской ОВА.
Напомним
В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА.
Источник: УНН
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