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В Запорожье прогремело несколько взрывов - СМИ

В Запорожье прогремело несколько взрывов - СМИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

В Запорожской и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, в Запорожье прогремели взрывы.

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в своем Telegram написал:

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу.

Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - отметил глава Запорожской ОВА.

Напомним

В Херсоне прозвучало много взрывов - Херсонская МВА.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, взрывы
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