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На Киевщине угроза вражеских обстрелов - ОВА

На Киевщине угроза вражеских обстрелов - ОВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. На Киевщине сейчас существует угроза вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

"Киевщина! Угроза вражеских обстрелов.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – перейдите в укрытие или другие безопасные места" - написали в КОВА.

Дополнение

Жители сообщают о взрывах в Киеве.

Напомним

В Запорожье прозвучало несколько взрывов.

Источник: УНН
Теги: Украина, обстрелы
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