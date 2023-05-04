На Киевщине угроза вражеских обстрелов - ОВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. На Киевщине сейчас существует угроза вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

"Киевщина! Угроза вражеских обстрелов.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – перейдите в укрытие или другие безопасные места" - написали в КОВА.

Дополнение

Жители сообщают о взрывах в Киеве.

Напомним

В Запорожье прозвучало несколько взрывов.