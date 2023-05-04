Новости: Война
4 мая 2023, 02:37 • Рената Асланова • 15375
На Киевщине угроза вражеских обстрелов - ОВА
КИЕВ. 4 мая. УНН. На Киевщине сейчас существует угроза вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.
Цитата
"Киевщина! Угроза вражеских обстрелов.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – перейдите в укрытие или другие безопасные места" - написали в КОВА.
Дополнение
Жители сообщают о взрывах в Киеве.
Напомним
В Запорожье прозвучало несколько взрывов.
Источник: УНН
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