Новости: Война
4 мая 2023, 02:42 • Рената Асланова • 8745
В Киеве работает ПВО - КГВА
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Работает ПВО!
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - написали в КГВА.
КОВА сообщили о работе ПВО и в области.
Дополнение
В КОВА предупреждали об угрозе вражеских обстрелов на Киевщине. Звуки взрывов также прозвучали в Запорожье.
Источник: УНН
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