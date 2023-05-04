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В Киеве работает ПВО - КГВА

В Киеве работает ПВО - КГВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Работает ПВО!

Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - написали в КГВА.

КОВА сообщили о работе ПВО и в области.

Дополнение

В КОВА предупреждали об угрозе вражеских обстрелов на Киевщине. Звуки взрывов также прозвучали в Запорожье.

Источник: УНН
Теги: Киев, ПВО, взрывы
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