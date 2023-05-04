Новости: Война
4 мая 2023, 03:16 • Рената Асланова • 24675
СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Одессе
КИЕВ. 4 мая. УНН. СМИ и Telegram-каналы сообщают о многочисленных взрывах в Одессе, пишет УНН.
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Так, многочисленные взрывы прогремели в Одессе и области. Сейчас там, и в ряде восточных, южных, северных и центральных областях Украины сохраняется воздушная тревога.
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В КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве и области. В Запорожье также прозвучало несколько взрывов.
Источник: УНН
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