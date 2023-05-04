СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Одессе

КИЕВ. 4 мая. УНН. СМИ и Telegram-каналы сообщают о многочисленных взрывах в Одессе, пишет УНН.

Детали

Так, многочисленные взрывы прогремели в Одессе и области. Сейчас там, и в ряде восточных, южных, северных и центральных областях Украины сохраняется воздушная тревога.

Дополнение

В КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве и области. В Запорожье также прозвучало несколько взрывов.