Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,37 0,2633 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
24675

СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Одессе

СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Одессе

КИЕВ. 4 мая. УНН. СМИ и Telegram-каналы сообщают о многочисленных взрывах в Одессе, пишет УНН.

Детали

Так, многочисленные взрывы прогремели в Одессе и области. Сейчас там, и в ряде восточных, южных, северных и центральных областях Украины сохраняется воздушная тревога. 

Дополнение

В КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве и области. В Запорожье также прозвучало несколько взрывов.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.