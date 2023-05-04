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Блинкен о визите в Китай: надеюсь, что мы все же сможем перенести поездку в этом году

Блинкен о визите в Китай: надеюсь, что мы все же сможем перенести поездку в этом году

Энтони Блинкен

КИЕВ. 4 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него есть надежда перенести поездку в Китай, которая не состоялась в феврале, в этом году. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Энтони Блинкен заявил, что надеется, что он сможет перенести визит в Китай в этом году после того, как его запланированная поездка в феврале была отменена из-за появления китайского высотного шара над Соединенными Штатами.

"Я считаю, что важно… чтобы мы восстановили регулярные линии связи на всех уровнях и между нашими правительствами", - сказал Блинкен в интервью.

Напомним

В феврале, после того, как США сбили вероятный китайский разведывательный аэростат Пекин отказал Госсекретарю США Энтони Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования по сбитому шпионскому воздушному шару.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай
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