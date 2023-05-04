ЦНС: оккупанты не платят зарплату железнодорожникам в Донецкой области

КИЕВ. 4 мая. УНН. На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты с начала года не платят зарплату местным железнодорожникам. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, работники так называемой "донецкой железной дороги" не получают зарплату с начала года.

Людей заставляют писать заявления на безвозмездный отпуск. Оккупанты объясняют это бюрократическими препятствиями, но кризис обостряется.

К тому же, ранее оккупанты из-за отсутствия денег и кадров перевели захваченную местную железную дорогу на четырехдневный режим работы.

Также сообщается, что у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за мобилизации. У мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал был мобилизован и таким образом остановились работа депо, плановые ремонты техники и путей.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВТО.