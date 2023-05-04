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4 мая 2023, 04:48 • Рената Асланова • 14040
В россии горит нефтеперерабатывающий завод – росСМИ
КИЕВ. 4 мая. УНН. В краснодарском крае в россии горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пожар произошел в резервуаре ильского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае.
Как сообщили в экстренных службах, его причиной стало падение беспилотника.
"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар ильского НПЗ в поселке городского типа ильский в северском районе", - говорится в сообщении.
Губернатор краснодарского края кондратьев отметил, что на месте уже работают пожарные и сотрудники мнс в составе 48 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним
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Источник: УНН
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