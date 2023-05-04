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В россии горит нефтеперерабатывающий завод – росСМИ

В россии горит нефтеперерабатывающий завод – росСМИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. В краснодарском крае в россии горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пожар произошел в резервуаре ильского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае.

Как сообщили в экстренных службах, его причиной стало падение беспилотника.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар ильского НПЗ в поселке городского типа ильский в северском районе", - говорится в сообщении.

Губернатор краснодарского края кондратьев отметил, что на месте уже работают пожарные и сотрудники мнс в составе 48 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним

В брянской области рф произошла "бавовна" на военном аэродроме.

Источник: УНН
Теги: Россия, дроны, нефтебаза
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