ЕС предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро - Шмыгаль

КИЕВ. 4 мая. УНН. ЕС предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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"ЕС предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро. Страны-члены ЕС уже сейчас пришлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины.

Европа увеличивает возможности производства боеприпасов, и для этого тоже будут мобилизованы 1 млрд. евро", - отметил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр добавил, что Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" еще на год. Так, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов, что важно для восстановления экономики.

Также Шмыгаль сообщил, что был возобновлен доступ украинской аграрной продукции на европейский рынок.

"Совместно с Еврокомиссией удалось договориться о прекращении блокирования транзита более 500 позиций украинских аграрных товаров. Работа "Путей солидарности" продолжится.

Сняты все другие односторонние запреты, введенные пятью соседними странами. На уровне Еврокомиссии выстроен компромиссный механизм, предусматривающий ограничение экспорта 4-х позиций украинской аграрной продукции в соседние страны. Но это исключительно временное ограничение, действующее до 5 июня", - подчеркнул он.

Напомним

Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов.