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Одесса: 3 вражеских дрона попали в общежития

Одесса: 3 вражеских дрона попали в общежития

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Три вражеских дрона попали в общежития учебных заведений в Одессе. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"ОДЕССА. Ночью враг атаковал город 15 Shahed-131/136.

12 уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. 3 дрона - камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы", - пишет Братчук.

Как отмечается, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Дополнение

Ночью в Одессе были слышны многочисленные взрывы. Также в КМВА сообщили, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, дроны
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