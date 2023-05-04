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Германия начинает вывод войск из Мали

Германия начинает вывод войск из Мали

КИЕВ. 4 мая. УНН. Германия начинает вывод войск из Мали. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Немецкие войска приступили к выводу войск из Мали, поскольку Берлин намерен завершить к маю следующего года миссию, выполнение которой было затруднено из-за споров с правящей военной хунтой в Бамако и прибытием российских войск.

Берлин направлял в Мали около 1000 военнослужащих, большинство из которых находятся недалеко от северного города Гао, где их основная задача — собрать разведданные для миротворческой миссии ООН МИНУСМА.

Командующий немецкими войсками в Мали полковник Хайко Бонзак сообщил, что военные уже приступили к отгрузке первых компонентов из примерно 1300 контейнеров с оборудованием.

Минусма была создана в 2013 году для поддержки иностранных и местных войск, борющихся с исламистскими боевиками, но в последние месяцы неоднократно возникали споры между малийскими властями и миссией.

МИНУСМА насчитывает около 12 000 военнослужащих, дислоцированных в стране. Тремя крупнейшими донорами являются Чад, Бангладеш и Египет.

Отношения Европы с Мали ухудшились после военного переворота в 2020 году и после того, как правительство пригласило боевиков из частной военной компании "вагнера" для поддержки своей борьбы с повстанцами.

Это побудило Францию вывести свои войска в 2022 году после почти десятилетнего пребывания в Мали.

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Источник: УНН
Теги: Германия, военная техника, Мали
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