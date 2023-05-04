Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага", - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

Три вражеских дрона попали в общежития в Одессе.