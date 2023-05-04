Атака на Киев: обломки дрона обнаружили в жилой застройке

КИЕВ. 4 мая. УНН. В результате ночной атаки на Киев, обломки вражеского дрона были обнаружены в жилой застройке. Об этом пишет УНН по информации, обнародованной Киевской городской военной администрацией.

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"В результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Информация о пожаре не подтвердилась.

Без пострадавших среди населения и без существенных повреждений близлежащей территории", - говорится в сообщении.

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В КМВА сообщили, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены.