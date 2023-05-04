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В украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов - Воздушные Силы

В украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов - Воздушные Силы

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов и один разведывательный БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Ночью 4 мая 2023 года враг снова атакует "шахедами" с северного направления (брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131".

На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.

Источник: УНН
Теги: Украина, дроны, Воздушные силы ВСУ
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