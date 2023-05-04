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Турнир по спортивному ориентированию: Украина заняла весь пьедестал

Турнир по спортивному ориентированию: Украина заняла весь пьедестал

КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинские паралимпийцы заняли весь пьедестал на международном рейтинговом турнире по спортивному ориентированию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Сборная Украины спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата завоевала "золото", "серебро" и "бронзу" в паралимпийском классе соревнований по сумме трех дисциплин - ПреО, ТемпО и Спринт.

"Украинские паралимпийцы оккупировали весь пьедестал почета на международном рейтинговом турнире по спортивной ориентировке в литовском городе Йонава", - написали в Минмолодежьспорта.

Медалистами стали:

"Золото": Сергей Кириченко.
"Серебро": Владислав Волк.
"Бронза": Валерий Литвинов

В паралимпийском классе соревнований выступали спортсмены из пяти стран. Украину представляли шесть спортсменов.

Напомним

Украина получила 28 наград по парапауэрлифтингу на Кубке мира.

Источник: УНН
Теги: Украина, победа
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