Оккупанты атаковали Никополь артиллерией, пострадал мужчина

КИЕВ. 4 мая. УНН. Оккупанты атаковали Никополь с артиллерии, в результате обстрела пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами. Пострадал 32-летний мужчина. Он в больнице.

В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач", - пишет Лысак.

Также отмечается, что есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Дополнение

В результате атаки на Киев, обломки дрона обнаружили в жилой застройке.