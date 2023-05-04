Новости: Война
4 мая 2023, 07:58 • Рената Асланова • 12600
Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных окупантов
КИЕВ. 4 мая. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 192 590 человек, 3707 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3707 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 2962 (+16) ед,
- РСЗО / MLRS – 547 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 304 (+4) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21) ед,
- специальная техника – 370 (+7).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.
Источник: УНН
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