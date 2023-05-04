Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,37 0,2633 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
12600

Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных окупантов

Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных окупантов

КИЕВ. 4 мая. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 192 590 человек, 3707 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3707 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 2962 (+16) ед,
  • РСЗО / MLRS – 547 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 304 (+4) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18),
  • крылатые ракеты 947 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21) ед,
  • специальная техника – 370 (+7).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.