Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных окупантов

КИЕВ. 4 мая. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 192 590 человек, 3707 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3707 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17) ед,

артиллерийских систем – 2962 (+16) ед,

РСЗО / MLRS – 547 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 304 (+4) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18),

крылатые ракеты 947 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21) ед,

специальная техника – 370 (+7).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.