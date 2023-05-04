СБУ сообщила о подозрении главе "кадыровской" организации на временно оккупированной Луганщине

КИЕВ. 4 мая. УНН. СБУ сообщила о подозрении главе "кадыровской" организации на временно оккупированной части Луганщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной территории Луганской области".

Фигуранткой является Дарья Божко – глава региональной "ячейки" российской организации "волонтеры ахмата".

Это объединение создано по указанию кадырова для продвижения подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном. После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Таким образом, в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора.

Как отмечается, под прикрытием раздачи "гумпомощи" от имени оккупационного "фонда" кадыровая фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию и военные преступления россии.

В пропагандистские мероприятия она привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Кроме того, подозреваемая регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство россии и предводителей оккупационных подразделений "ахмат".

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (глорификация участников вооруженной агрессии рф против Украины, распространение материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной военной агрессии рф против Украины).

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