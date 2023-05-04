Число жертв вражеских обстрелов Херсона и области возросло до 23

КИЕВ. 4 мая. УНН. Число погибших в результате обстрелов армией рф Херсона и области 3 мая возросло до 23 человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов Херсонской области, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 16 раз. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда", - указал глава ОВА.

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"Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.