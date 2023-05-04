Запорожье ночью подверглось вражеской атаке, есть повреждения - секретарь горсовета

КИЕВ. 4 мая. УНН. Запорожье ночью подверглось атаке российских войск, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, пишет УНН.

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"В результате ночной атаки врага в Запорожье повреждены частные дома. Взрывной волной в них выбиты стекла и изувечены кровли. Среди людей пострадавших нет", - сообщил Куртев.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.