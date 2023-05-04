Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,37 0,2633 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
14145

Запорожье ночью подверглось вражеской атаке, есть повреждения - секретарь горсовета

Запорожье ночью подверглось вражеской атаке, есть повреждения - секретарь горсовета

КИЕВ. 4 мая. УНН. Запорожье ночью подверглось атаке российских войск, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате ночной атаки врага в Запорожье повреждены частные дома. Взрывной волной в них выбиты стекла и изувечены кровли. Среди людей пострадавших нет", - сообщил Куртев.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.