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Ночная атака рф на Киев: обломки повредили автомобили

Ночная атака рф на Киев: обломки повредили автомобили

КИЕВ. 4 мая. УНН. В результате ночной атаки армии рф дронами и ракетами на Киев обломки повредили автомобили и дорожное покрытие. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.

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"В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие. Информации по пострадавшим гражданам нет. Остальные уточняются", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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