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В россии ночью загорелось еще на одном нефтезаводе

В россии ночью загорелось еще на одном нефтезаводе

КИЕВ. 4 мая. УНН. В ростовской области рф ночью взорвался беспилотник на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и произошел пожар, сообщил губернатор российского региона василий голубев, передает УНН.

Детали

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - написал голубев в телеграм-канале.

Напомним

Ночью в краснодарском крае в россии горел нефтеперерабатывающий завод.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы, пожары
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