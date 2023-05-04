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Запорожскую область за сутки враг атаковал 112 раз, есть раненый

Запорожскую область за сутки враг атаковал 112 раз, есть раненый

КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли 112 ударов по Запорожской области, известно об одном раненом мужчине, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

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"Враг нанес 112 ударов по 20 населенным пунктам области: один ракетный удар, 3 авиационных, 5 атак с БПЛА, один из РСЗО и 101 артобстрел. Бил по гражданской инфраструктуре: жилым домам, объектам жизнеобеспечения, социальным учреждениям. В больнице находится мужчина 1951 г.р., который получил ранения во время атаки на Степногорск", - сообщил Малашко.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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