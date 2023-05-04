Военные рф увеличили количество блокпостов вокруг Луганска: проверяют мужчин

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вокруг временно оккупированного Луганска тщательно проверяют мужчин, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

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"Военные рф увеличили количество блокпостов вокруг Луганска, где проверяют всех мужчин. Недавно они остановили автобус из Довжанска. Из пяти мужчин, которых вывели для проверки, вернулись только трое. Кроме того, военные автомобили могут остановиться в любой точке города и провести обыск гражданского транспорта. Усилились проверки мобильных телефонов на наличие информации в приложениях", - сообщил Лысогор.

Детали

По словам главы ОВА, враг все чаще применяет в Луганской области снятую с вооружения бронированную технику.

"Огневое воздействие враг не уменьшает, пытаясь поразить населенные пункты и позиции наших военных. Применяет как реактивную, так и ствольную артиллерию. Также все чаще россияне используют устаревшие модели боевых машин пехоты, ранее снятые с вооружения. Сейчас возвращают, чтобы было, на чем воевать. Кстати, на днях они потеряли еще две БМП-1", - отметил Лысогор.

"В районе Белогоровки противник пытался отыскать слабые места в нашей обороне, но его наступательные действия ни к чему не привели. Макеевка и Белогоровка за прошедшие сутки оказались под артиллерийским поражением со стороны россиян", - добавил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.