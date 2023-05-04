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По Черниговской области ночью враг нанес авиаудар, за сутки есть одна погибшая - ОВА

По Черниговской области ночью враг нанес авиаудар, за сутки есть одна погибшая - ОВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. За сутки в двух районах Черниговской области зафиксировано 17 взрывов, ночью российские войска нанесли авиаудар. Погибла женщина. Сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

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"17 взрывов в течение суток возле и в населенных пунктах Новгород-Северского и Корюковского районов. Около 23:20 в результате авиаудара в селе Ивановка Новгород-Северского района загорелся жилой дом и хозяйственная постройка, еще один дом поврежден. К сожалению, женщина 1941 года рождения погибла. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Вячеслав Чаус.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

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Источник: УНН
Теги: война, обстрелы, Чернигов и Черниговская область
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