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Трехдневный траур объявили в Херсонской области

Трехдневный траур объявили в Херсонской области

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Херсонской области объявили трехдневный траур в память о погибших из-за вражеских обстрелов 3 мая, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Двадцать три оборванные жизни. Сорок шесть раненых… Прошу сегодня в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта. В память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая днями траура", - сообщил глава ОВА.

Напомним

Количество погибших в результате обстрелов армией рф Херсона и области 3 мая возросло до 23 человек.

Источник: УНН
Теги: война, траур, Херсон и Херсонская область
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