Норвегия выделила 378 миллионов евро на поддержку Украины

КИЕВ. 4 мая. УНН. Норвегия предоставляет Украине 378 млн евро помощи, сообщили в правительстве страны, пишет УНН.

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"Норвегия предоставила 2,8 миллиарда норвежских крон (235 миллионов евро) на поддержку жизненно важной гуманитарной помощи для народа Украины. Сейчас Норвегия выделяет дополнительно 1,7 миллиарда норвежских крон (143 миллиона евро) на гражданскую поддержку украинской государственной администрации. Средства пойдут на ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры, чтобы обеспечить украинцев доступом к электричеству и воде, в частности", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, средства выделяются в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Ранее в этом году было выделено 2 миллиарда норвежских крон (168 млн евро) на поддержку критически важных услуг этого типа. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре проинформировал Президента Украины Владимира Зеленского о новом выделении финансирования во время встречи в Хельсинки в Финляндии 3 мая.

"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается. Агрессивная война россии ежедневно приносит невероятные страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много пережил", - заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Дополнение

Норвегия обязалась ежегодно выделять 15 млрд норвежских крон (1,2 млрд евро) в течение следующих пяти лет на общую сумму 75 млрд норвежских крон (6,3 млрд евро) в период с 2023 по 2027 год.