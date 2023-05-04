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рф нарастила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

рф нарастила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия вывела в Черное море четыре корабля-носителя до 32 ракет типа "Калибр". Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до
4 надводных. Соответственно, общий вероятный залп "Калибров" может достигать 32 ракет", - написал Назаров.

Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. "Помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", - отметил Назаров.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

Источник: УНН
Теги: Россия, Черное море, война
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