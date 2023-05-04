рф нарастила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия вывела в Черное море четыре корабля-носителя до 32 ракет типа "Калибр". Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до

4 надводных. Соответственно, общий вероятный залп "Калибров" может достигать 32 ракет", - написал Назаров.

Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. "Помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", - отметил Назаров.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.