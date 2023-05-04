Международные резервы Украины побили 11-летний рекорд

КИЕВ. 4 мая. УНН. Международные резервы Украины выросли до 35,9 млрд долл. США по итогам апреля, обновив одиннадцатилетний максимум, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

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"По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 35 943,2 млн долл. США. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года)", - сообщили в НБУ.

Детали

Как сообщается, в апреле резервы выросли на 13% "благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте".

Как указано, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

В НБУ указали, что на валютные счета правительства в Национальном банке в апреле поступило 5,85 млрд долл. При этом правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446 млн долл.

Также отмечается, что в апреле 2023 года Нацбанк продал на валютном рынке 1,37 млрд долл. и выкупил в резервы – 3,7 млн долл. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн долл. – до 1,37 млрд долл.

"Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд", - указали в Нацбанке.

Такую динамику в апреле в НБУ объяснили как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продажи валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и дальнейшим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины. "Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов, и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий", - добавили в регуляторе.

Дополнение

Украина получила первый транш от МВФ на 2,7 млрд долларов.