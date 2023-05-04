АРМА разыскало "скрытые" активы Новинского на 10,5 млрд грн, на них наложили арест

КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскало “скрытые” активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского и приближенных к нему лиц на общую сумму 10,5 млрд грн. По ходатайству СБУ суд наложил на них арест. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА, передает УНН.

Детали

Сотрудники АРМА совместно с СБУ разыскали и арестовали 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

Среди арестованного имущества – элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт «Очаков», помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

Следователи СБУ установили, что для избежания санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

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“Очередной пример сотрудничества СБУ и АРМА показывает действенность системного взаимодействия аналитического блока в сфере розыска активов и эффективных решений правоохранительных органов в процессе осуществления уголовного производства. Благодаря нашей совместной работе, фигуранты производств не имеют шансов скрыть свои активы от следствия путем использования номинальных владельцев или вывода в иностранные юрисдикции”, - отметил заместитель Председателя АРМА Филипп Пронин.

Напомним

В апреле СБУ сообщила об аресте имущества Новинского на еще более 3,5 млрд грн. в рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Дополнение

В январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Вадима Новинского.

В 2022 году Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата.