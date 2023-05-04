В Харьковской области за сутки без пострадавших от обстрелов, но остается высокой минная опасность - ОВА

КИЕВ. 4 мая. УНН. Под вражеским огнем за прошедшие сутки были четыре прифронтовых и приграничных района Харьковской области. Обошлось без пострадавших, однако в Изюмском районе, из-за высокого загрязнения минами, на тракторе подорвался мужчина. Он госпитализирован. Продолжается разминирование, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Цитата

"Вчера враг обстрелял с. Копанки Изюмского района. Без пострадавших и масштабных разрушений. В с. Бочково Чугуевского района вражеским обстрелом поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района повреждено частное домовладение. Также под огнем врага находились населенные пункты Волчанск, Стрелечья, Двуречная, Лиман Первый и другие. Пострадавших среди гражданского населения за сутки не было", - сообщил Олег Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, в области остается высокой минная опасность. Вчера возле села Погоновка Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 58-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами.

Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 298 взрывоопасных предметов.

Дополнение

Канада предоставила Украине оборудование для разминирования на 16,5 млн долларов США. В Посольстве Канады отмечают, что эти транспортные средства будут использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что первые такие машины "уже работают на полях Херсонщины".

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