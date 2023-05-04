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В ГУР опровергли заявления россиян о задержании агентов спецслужб Украины в Крыму

В ГУР опровергли заявления россиян о задержании агентов спецслужб Украины в Крыму

КИЕВ. 4 мая. УНН. Заявления российской фсб о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма — очередная вражеская дезинформация, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментарий которого наводит ГУР МОУ, пишет УНН.

Цитата

По словам Юсова, кремлевские фейки свидетельствуют об очевидном факте: российский режим боится Украины и наших спецслужб.

«И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию», – подчеркнул Юсов.

Ранее

3 мая фсб заявила о задержании в Крыму граждан Украины и рф.

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Источник: УНН
Теги: Крым, задержание, ФСБ, разведка
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