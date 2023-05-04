КИЕВ. 4 мая. УНН. Китай призывает к "спокойствию и сдержанности" после инцидента с беспилотниками возле кремля, сообщает УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

Пекин призвал стороны избегать эскалации. "Стороны должны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", – указали в МИД Китая.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на ежедневном брифинге заявила, что позиция Пекина "по украинскому кризису является последовательной и четкой: все стороны должны избегать любых действий, которые могут еще больше обострить ситуацию".

Также Мао Нин сказала, что "в свое время мы обнародуем информацию о том, что Китай отправит специального представителя китайского правительства по делам Евразии с визитом в Украину и другие страны", информирует The Paper. "Китай будет продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует пресс-секретаря издание.

Напомним

В ISW указали, что россия, вероятно, сама устроила атаку беспилотниками на кремль, пытаясь создать условия для более широкой мобилизации общества.